Гари Линекер: «Грустно, если последние годы Месси на вершине затеряются в посредственной команде»

Экс-форвард сборной Англии, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Это печально, ведь в «Барселоне» сохранялось поколение великих футболистов, выигравших много трофеев. Однако возраст застает всех врасплох. У Кумана впереди чертовски сложная работа, это будет масштабный переходный период.

Если Месси не останется, это будет очень грустно для «Барселоны». Будет крайне печально, если последние годы Лео на вершине затеряются в посредственной команде", — приводит слова Линекера Talk Sport.

Ранее появилась информация, что 33-летний Месси склоняется к уходу из «Барселоны». В четвертьфинале Лиги чемпионов сине-гранатовые проиграли «Баварии» со счетом 2:8.