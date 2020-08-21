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Гари Линекер: «Грустно, если последние годы Месси на вершине затеряются в посредственной команде»

18:02
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Экс-форвард сборной Англии, а ныне ведущий на британском телевидении Гари Линекер прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Это печально, ведь в «Барселоне» сохранялось поколение великих футболистов, выигравших много трофеев. Однако возраст застает всех врасплох. У Кумана впереди чертовски сложная работа, это будет масштабный переходный период.

Если Месси не останется, это будет очень грустно для «Барселоны». Будет крайне печально, если последние годы Лео на вершине затеряются в посредственной команде", — приводит слова Линекера Talk Sport.

Ранее появилась информация, что 33-летний Месси склоняется к уходу из «Барселоны». В четвертьфинале Лиги чемпионов сине-гранатовые проиграли «Баварии» со счетом 2:8.

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