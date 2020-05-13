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Футболисты и сотрудники «Эльче» устроили забастовку из-за сокращения зарплат

15:57
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Игроки и сотрудники «Эльче» объявили забастовку из-за сокращения зарплат, сообщает AS. Футболисты отказались выходить на тренировки из-за того, что руководство клуба ранее сократило зарплаты на 30%. Забастовку поддержали сотрудники.

Футболисты и сотрудники «Эльче» прошли тестирование на коронавирус и ожидали, что с возобновлением тренировок и работы в клубе вопрос о сокращении зарплат будет пересмотрен. Этого не произошло.

По последним данным, в Испании коронавирус подтвержден у 271 095 человек — второй показатель в мире. Выздоровели — 182 227. Зафиксировано 27 124 летальных исхода — второй показатель.

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