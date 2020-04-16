Футболист таджикского «Истиклола» сравнил свой клуб с «Реалом» и «Барселоной»

Полузащитник таджикского «Истиклола» Алишер Джалилов заявил, что его команда отчасти похожа на «Реал» и «Барселону». Чемпионат Таджикистана входит в число тех, которые не были прерваны из-за пандемии коронавируса.

«Я был фанатом мадридского «Реала» с самого детства, — цитирует футболиста varzishtv.tj. — Хочу, чтобы Испания и весь мир как можно скорее победили коронавирус. Об этом молятся все жители Таджикистана.

Люблю испанский футбол. Мне нравятся игроки, которые играли или играют в Испании: Криштиану Роналду, Бензема, Азар и Кроос из мадридского «Реала», а также Месси и Суарес из «Барселоны».

«Истиклол» можно сравнить с «Реалом» и «Барселоной», которые также доминируют в своей лиге с привлекательным, хорошо организованным футболом. Можно сказать, «Истиклол» — народная команда, и мы гордимся этим«.

«Истиклол» лидирует в чемпионате Таджикистана, имея в активе шесть очков после двух стартовых туров.