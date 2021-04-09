Френки де Йонг назвал Месси лучшим футболистом всех времен
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг оценил игру капитана каталонского клуба Лионеля Месси.
«Для меня Месси — лучший футболист всех времен. Лучший из тех, кого я когда-либо видел. С ним все становится проще. В каждой игре он продолжает показывать, что является самым лучшим.
Мой герой? Не знаю. Думаю, я должен выбрать Месси, который уже был лучшим, когда мне было всего 12 лет», — цитирует Де Йонга официальный сайт клуба.
В текущем сезоне Месси провел 27 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.
В 30-м туре чемпионата Испании «Барселона» в гостях сыграет с «Реалом». Матч пройдет в субботу, 10 апреля, и начнется в 22.00 (мск). Игру покажет РЕН ТВ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/news/2097413/de-jong-looks-forward-to-saturdays-clasico
Опрос
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю