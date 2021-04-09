Френки де Йонг назвал Месси лучшим футболистом всех времен

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг оценил игру капитана каталонского клуба Лионеля Месси.

«Для меня Месси — лучший футболист всех времен. Лучший из тех, кого я когда-либо видел. С ним все становится проще. В каждой игре он продолжает показывать, что является самым лучшим.

Мой герой? Не знаю. Думаю, я должен выбрать Месси, который уже был лучшим, когда мне было всего 12 лет», — цитирует Де Йонга официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Месси провел 27 матчей за «Барселону» в чемпионате Испании, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.

В 30-м туре чемпионата Испании «Барселона» в гостях сыграет с «Реалом». Матч пройдет в субботу, 10 апреля, и начнется в 22.00 (мск). Игру покажет РЕН ТВ.