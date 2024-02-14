«Тоттенхэм» предложил «Барселоне» 60 миллионов евро за де Йонга

«Тоттенхэм» сделал предложение «Барселоне» о переходе полузащитника Френки де Йонга, сообщает Jijantes.

«Шпоры» готовы заплатить каталонцам 60 миллионов евро за 26-летнего нидерландца. Самому игроку лондонский клуб предлагает 4-летний контракт.

Mundo Deportivo сообщал, что «Барса» планирует выручить за де Йонга 100 миллионов евро.

Хавбек играет за «блаугранас» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне де Йонг провел 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.