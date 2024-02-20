«Реал» близок к выкупу контракта Хоселу у «Эспаньола» за 1,5 миллиона евро

«Реал» в ближайшее время выкупит контракт арендованного у «Эспаньола» нападающего Хоселу, сообщает As.

По данным источника, трансфер 33-летнего испанца обойдется «сливочным» в 1,5 миллиона евро.

Аренда Хоселу истекает летом 2024 года, за нее «Реал» заплатил каталонскому клубу 500 тысяч евро.

В этом сезоне воспитанник «Реала» провел за клуб 35 матчей, забил 13 мячей и отдал 4 голевых паса.