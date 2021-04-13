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Франко Васкес покинет «Севилью» этим летом

09:44
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Полузащитник «Севильи» Франко Васкес в конце текущего сезона сменит команду, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, 32-летний аргентинец хочет вернуться в чемпионат Италии. Контракт футболиста с «Севильей» рассчитан до конца нынешнего розыгрыша.

В этом сезоне футболист в 17 матчах ла лиги отметился 1 голом. В составе «Севильи» Васкес выступает с лета 2016 года.

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