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Дембеле: «Томас Тухель — мой любимый тренер»

09:08
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле рассказа, кто является его любимым тренером.

«Томас Тухель — мой любимый тренер. Под его началом я больше играл на правой стороне, пока меня не перевели на позицию десятки. Если бы он остался в клубе, я бы отказался уезжать из Дортмунда», — цитирует Дембеле BeIN.

23-летний футболист играет за «Барселону» с августа 2017 года. Дембеле работал под руководством немецкого специалиста в дортмундской «Боруссии». Завтра, 14 апреля, немецкий клуб сыграет «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

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