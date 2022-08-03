«Барселона» намерена заработать 1,3 миллиарда евро за сезон-2022/23

«Барселона» в течение следующего года намерена заработать 1,3 миллиарда евро, сообщает Diario Sport.

По данным источника, совет директоров подготовил экономический прогноз, согласно которому передача еще 15 процентов телевизионных прав компании Sixth Street принесет 400 миллионов евро, продажа 24,5 процента акций Bar?a Studios организации Socios.com 100 миллионов евро.

800 миллионов евро должно поступить в результате обычной деятельности клуба.