Фол Промеса на Месси в штрафной. "Барса" забила с пенальти

Форвард "Барселоны" Лионель Месси заработал пенальти в матче 1/2 Кубка Испании против "Севильи".
Qué penalti es este? 😯@aliicepaag #BarçaSevilla pic.twitter.com/BezxSYaKTt– A L B E R T O MG (@albertukel) 30 января 2019 г.
После просмотра повтора арбитр посчитал, что Квинси Промес нарушил правила. 11-метровый реализовал Фелиппе Коутинью.
30 января 2019 г.
Многие пользователи соцсетей обвинили аргентинца в симуляции. Впрочем, также было опубликовано видео эпизода с другого ракурса, которое дает новый взгляд на эпизод.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/cup/2018-2019/playoff/
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