Фол Промеса на Месси в штрафной. "Барса" забила с пенальти

Форвард "Барселоны" Лионель Месси заработал пенальти в матче 1/2 Кубка Испании против "Севильи".

После просмотра повтора арбитр посчитал, что Квинси Промес нарушил правила. 11-метровый реализовал Фелиппе Коутинью.

Многие пользователи соцсетей обвинили аргентинца в симуляции. Впрочем, также было опубликовано видео эпизода с другого ракурса, которое дает новый взгляд на эпизод.