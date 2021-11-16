Президент «Реала» Флорентино Перес поделился мнением о клубах, которые спонсирует государство.

«Мы должны выполнять условия контрактов, и мы стараемся приглашать в клуб хороших, лучших игроков. Но им нужно платить, — цитирует Переса Marca. — Сейчас ты предлагаешь за игрока 200 миллионов, но его отказываются продавать. Для них лучше, чтобы срок контракта истек. То, что делают клубы, спонсируемые государствами, прямо сейчас — это безумие. Они просто не продают игроков».

Президент «Реала» заявил, что через некоторое время государства будут владеть лучшими европейскими клубами.

«Я борюсь с этим, потому что управление клубом — это главное. Это важнее денег, поступающих со стороны. Наступит момент, когда государства будут владеть 30 лучшими клубами Европы. Это противоречит принципам европейского сообщества. Я пришел, чтобы бороться с этим. Я борюсь с этим с момента прихода в клуб», — добавил он.

В летнее трансферное окно «Реал» хотел приобрести Килиана Мбаппе у «ПСЖ» и предлагал за игрока около 220 млн евро, но получил отказ. Контракт нападающего с французским клубом истекает летом 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует провести в январе переговоры с Мбаппе.