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Спортивный директор Рамон Планес покинул «Барселону». Его место может занять Пуйоль

19:12
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Спортивный директор Рамон Планес покинул «Барселону». Специалист договорился с руководством клуба о досрочном расторжении контракта, рассчитанного еще на два года, сообщает сайт каталонцев.

Ранее появилась информация, что Планес попросил руководство позволить ему уйти из-за назначения Хави на пост главного тренера.

В ближайшее время сине-гранатовые начнут поиск кандидата на замену специалисту. Одним из претендентов на этот пост называется бывший капитан «Барсы» Карлес Пуйоль.

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Иван Шитик все материалы автора

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