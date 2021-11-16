Спортивный директор Рамон Планес покинул «Барселону». Его место может занять Пуйоль

Спортивный директор Рамон Планес покинул «Барселону». Специалист договорился с руководством клуба о досрочном расторжении контракта, рассчитанного еще на два года, сообщает сайт каталонцев.

Ранее появилась информация, что Планес попросил руководство позволить ему уйти из-за назначения Хави на пост главного тренера.

В ближайшее время сине-гранатовые начнут поиск кандидата на замену специалисту. Одним из претендентов на этот пост называется бывший капитан «Барсы» Карлес Пуйоль.