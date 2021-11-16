«Барселона» решила продать Френки де Йонга
20:31
«Барселона» хочет продать полузащитника Френки де Йонга, сообщает El Chiringuito TV в Twitter с ссылкой на журналиста Хосе Гайя.
По информации источника, руководство испанского клуба рассчитывает выручить с продажи 24-летнего футболиста большую сумму денег.
Де Йонг перешел в «Барселону» в 2019 году из «Аякса». Сумма трансфера составила 86 миллионов евро.
Контракт де Йонга с «Барсой» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.
В сезоне-2021/22 нидерландский полузащитник провел 13 матчей за каталонский клуб во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/elchiringuitotv/status/1460419504731795461?s=20
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