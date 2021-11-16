«Барселона» решила продать Френки де Йонга

«Барселона» хочет продать полузащитника Френки де Йонга, сообщает El Chiringuito TV в Twitter с ссылкой на журналиста Хосе Гайя.

По информации источника, руководство испанского клуба рассчитывает выручить с продажи 24-летнего футболиста большую сумму денег.

Де Йонг перешел в «Барселону» в 2019 году из «Аякса». Сумма трансфера составила 86 миллионов евро.

Контракт де Йонга с «Барсой» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt.ru оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 нидерландский полузащитник провел 13 матчей за каталонский клуб во всех турнирах и отдал две голевые передачи.