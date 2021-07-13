Флорентино Перес назвал Касильяса и Рауля «величайшими аферистами» в истории «Реала»

Президент «Реала» Флорентино Перес раскритиковал легенд мадридского клуба — вратаря Икера Касильяса и нападающего Рауля Гонсалеса.

Издание El Confidencial опубликовало аудиозапись, на которой Перес критикует Касильяса и Рауля.

«Касильяс не вратарь для «Реала», что вы хотите, чтобы я вам сказал? Нет. Он никогда таковым не был. Это была большая неудача для нас. Просто есть те, кто его обожает, сильно его защищают... Что ж, это одна из величайших афер, а вторая — Рауль. Два величайших мадридских афериста: первый — Рауль, а второй — Касильяс», — сказал президент «Реала».

40-летний Касильяс большую часть карьеры провел в «Реале». Он играл в системе клуба с 8 лет, а ушел в «Порту» в 2015 году после 17 лет выступлений за основную команду «Королевского клуба». В составе «Реала» он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании, четырежды Суперкубок страны, трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.

44-летний Рауль в 741 матче за мадридский клуб забил 323 гола. За 16 сезонов в «Реале» он завоевал 16 титулов, в том числе трижды побеждал в Лиге чемпионов, шесть раз выигрывал чемпионат Испании, а также стал обладателем Суперкубка УЕФА в 2002 году.