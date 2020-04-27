Фигу на втором месте в рейтинге самых скандальных трансферов по версии ESPN
ESPN представил рейтинг самых скандальных футбольных трансферов. Его возглавил переход форварда Мо Джонстона из «Нанта» в «Рейнджерс» в 1989 году. До того нападающий выступал за «Селтик» и должен был вернуться в команду, но передумал и подписал контракт с принципиальным соперником.
На второй позиции переход Луиша Фигу из «Барселоны» в «Реал».
Топ-10 скандальных трансферов по версии ESPN:
1. Мо Джонстон — из «Нанта» в «Рейнджерс»
2. Луиш Фигу — из «Барселоны» в «Реал»
3. Сол Кэмпбелл — из «Тоттенхэма» в «Арсенал»
4. Роберто Баджо — из «Фиорентины» в «Ювентус»
5. Йохан Кройф — из «Аякса» в «Фейеноорд»
6. Эшли Коул — из «Арсенала» в «Челси»
7. Робин ван Перси — из «Арсенала» в «Манчестер Юнайтед»
8. Джон Робертсон — из «Ноттингем Форест» в «Дерби Каунти»
9. Карлос Тевес — из «Манчестер Юнайтед» в «Манчестер Сити»
10. Джон Оби Микел — из «Манчестер Юнайтед» в «Челси»