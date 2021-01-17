Фернандо Торрес стал тренером «Атлетико Б»

Бывший нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес стал тренером второй команды мадридцев, информирует Marca. «Атлетико Б» выступает во втором дивизионе Испании.

Торрес вернулся в «Атлетико» в качестве тренера еще 21 сентября 2020, когда его назначили работать в академию. Таким образом, Фернандо продолжает проходить обязательную шестимесячную практику на тренерских курсах для получения категории «UEFA PRO». Первый матч Фернандо с «Атлетико Б» состоится во воскресенье 17 января против команды «Побленсе».

В качестве футболиста Торрес стал чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании. На клубном уровне Фернандо также выиграл главные трофеи — Лигу чемпионов и лигу Европы.