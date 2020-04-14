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Федерация футбола Испании предлагает досрочно завершить сезон в низших лигах

14 апреля 2020, 23:54
Сезон в низших лигах Испании могут завершить досрочно.
Сезон в низших лигах Испании могут завершить досрочно.
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Федерация футбола Испании выдвинула предложение досрочно завершить сезон в сегунде-В и терсере — третьем и четвертом по рангу дивизионах. Это связано с пандемией коронавируса.

Как сообщает Football Espana, в федерации предложили, чтобы при таком сценарии никто не вылетал из своего дивизиона, а для определения тех, кто повысится в классе, провести в плей-офф. Количество участников этих лиг в таком случае увеличится на 3-4 сезона, после будет сокращено до нынешнего уровня.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 990 097 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших —125 859 человек, выздоровело — 466 948.

По данным Роспотребнадзора на вечер 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

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