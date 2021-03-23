Фати получил награду лучшему молодому игроку мира, россиян нет в топ-50

Портал Goal представил свою версию 50 лучших молодых футболистов мира. В список вошли игроки, родившиеся не раньше 1 января 2002 года. Рейтинг был составлен по итогам голосования журналистов издания.

Первое место в голосовании занял нападающий «Барселоны» Ансу Фати, который получил награду «NxGn 2021» («Новое поколение»).

18-летний Фати в нынешнем сезоне отметился 5 голами в 10 играх за «Барсу», 3 сентября дебютировал в сборной Испании в матче Лиги наций с Германией (1:1), а три дня спустя забил первый мяч за национальную команду (4:0 с Украиной).

Второе место в рейтинге занял Эдуардо Камавинга из «Ренна», а третье — Джованни Рейна из дортмундской «Боруссии».

В голосовании не нашлось места ни одному российскому футболисту. В феврале похожий рейтинг делало издание L'Equipe, но тогда в расчет также брались игроки 2001 года рождения. В нем нашлось места грузину Хвиче Кварацхелии из «Рубина», а также двум украинцам — Илье Забарному из киевского «Динамо» и Анатолию Трубину из «Шахтера»).