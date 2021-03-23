Бэйл собирается вернуться в «Реал»: «У меня еще год контракта»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарет Бэйл дал понять, что намерен вернуться после Евро-2020 в «Реал». Валлийский форвард был арендован лондонцами до конца сезона.

«Мое клубное будущее не отвлекает меня от подготовки к Евро, — цитирует Wales Online Бэйла. — Основная причина, по которой я пришел в «Тоттенхэм» в этом сезоне заключалась в желании играть в футбол. В первую очередь для того, чтобы поехать на Евро в хорошей форме.

Изначальный план заключался в том, чтобы провести один сезон в «шпорах», а после Евро у меня еще оставался один год в «Реале». Мой план — вернуться в «Реал».

Бэйл покинул «Реал» после конфликта с главным тренером Зинедином Зиданом и утраты мотивации. В «Тоттенхэме» он уже выступал с 2007 по 2013 год до перехода в мадридский клуб. В нынешнем сезоне на его счету 25 матчей и 10 мячей во всех турнирах.