Хави не заинтересован в приходе Погба в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не перейдет в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент 28-летнего француза Мино Райола обсуждал потенциальный трансфер с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, однако переходу мешает несколько обстоятельств.

Во-первых, затраты на зарплату полузащитнику и комиссию агенту слишком велики для «Барселоны». Во-вторых, главный тренер команды Хави не заинтересован в приходе Погба, так как считает, что линия полузащиты не нуждается в усилении.

В нынешнем сезоне Погба провел семь матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отдал семь результативных передач.