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Хави не заинтересован в приходе Погба в «Барселону»

11:39
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не перейдет в «Барселону», сообщает Diario Sport.

По информации источника, агент 28-летнего француза Мино Райола обсуждал потенциальный трансфер с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, однако переходу мешает несколько обстоятельств.

Во-первых, затраты на зарплату полузащитнику и комиссию агенту слишком велики для «Барселоны». Во-вторых, главный тренер команды Хави не заинтересован в приходе Погба, так как считает, что линия полузащиты не нуждается в усилении.

В нынешнем сезоне Погба провел семь матчей за «Манчестер Юнайтед», в которых отдал семь результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/en/news/barca/coach-xavi-puts-the-brakes-on-any-paul-pogba-move-to-barcelona-12983722

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Карен Саркисян все материалы автора

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