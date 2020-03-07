Фанаты «Барселоны» снова требовали отставки Бартомеу

Фанаты «Барселоны» во время матча чемпионата Испании против «Реал Сосьедад» (1:0) устроили акцию протеста против президента клуба Хосепа Марии Бартомеу, сообщает AS. Во время игры болельщики скандировали «Бартомеу, уходи» и махали белыми платками.

Белые платки — стандартная форма протеста на футбольных матчах в Испании.

Фанаты недовольны последними неудачами «Барсы» в чемпионате, а также январским скандалом. СМИ заподозрили, что Бартомеу мог нанять ботов для критики футболистов команды и хвалебных отзывов в его адрес в соцсетях.