Фанаты «Барселоны» с ножами и битами напали на фанатов «Осасуны» перед матчем

Перед матчем 14-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Осасуной» произошла стычка фанатов.

Как сообщает Carrusel Deportivo, улбтрас каталонцев напали на болельщиков соперника. У них были ножи и бейсбольные биты. Полиции пришлось вмешаться, чтобы урегулировать конфликт.

«Осасуна» выступила с заявлением, в которым осуждает любые проявления насилия.