«Атлетик» с разгромным счетом обыграл «Вальядолид»

«Атлетик» дома обыграл «Вальядолид» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Голами в составе команды из Бильбао отметились Горка Гурусета, оформивший дубль, и Даниэль Вивиан.

«Атлетик» набрал 24 очка и поднялся на четвертое место в турнирной таблице ла лиги. «Вальядолид» находится на 10-й строчке с 17 очками.