«Эспаньол» обыграл «Мальорку» и покинул последнее место в ла лиге

«Эспаньол» выиграл у «Мальорки» (1:0) в матче 23-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч забил Рауль де Томас. «Эспаньол» набрал 18 очков и поднялся на 19-е место. На последнюю позицию опустилась «Сельта», у которой 18 очков и сегодняшний матч с «Севильей» в запасе. У «Мальорки» тоже 18 очков и 17-н место.

В следующем туре «Мальорка» примет «Алавес», а «Эспаньол» на выезде сыграет с «Севильей».

Чемпионат Испании. Ла лига

23-й тур

«Эспаньол» — «Мальорка» — 1:0 (0:0)

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Хави Лопес, Эспиноса, Давид Лопес (Виктор Санчес, 72), Дардер (Гомес, 85), Рока, Эмбарба, Кальери (Варгас, 65), Рауль де Томас.

«Мальорка»: Рейна, Райльо, Вальент, Агбеньеню, Севилья (Кубо, 65), Посо, Фебас (Кучо Эрнандес, 72), Родригес, Баба, Джуниор (Пратс, 80), Будимир.

Предупреждения: Андрес Приэто, 5. Вила, 39. Диего Лопес, 54. Севилья, 61. Кабрера, 70. Виктор Санчес, 80. Агбеньеню, 87. Гомес, 90+4.

Судья: Матеу Лаос.

9 февраля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».