Эрнесто Вальверде: «Расстраивает, что «Барселона» и «Реал» заканчивают год с одинаковым количеством очков»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после ничьей с «Реалом» в 10-м туре чемпионата Испании (0:0) признался, что игра получилась сложной. Также он расстроен, что не удалось перед паузой оторваться от мадридской команды в таблице.

— Игра была наполнена спорными моментами, и обе команды имели хорошие периоды во время матча, — цитирует Marca Вальверде. — Было много напряжения и карточек, но это классическая ситуация в эль-класико. Мы заканчиваем год, имея одинаковое количество очков с «Реалом», и это расстраивает. Конечно, мы хотели победить, но против сильного противника это не всегда возможно, и это сложно.