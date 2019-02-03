Эрнесто Вальверде: "Надеюсь, с Месси все будет в порядке"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча чемпионата Испании против "Валенсии" (2:2) отметил, что у нападающего Лионеля Месси не должно быть серьезного повреждения. Аргентинец забил два мяча, доиграв встречу до конца.

- С Месси все хорошо, но проведем тесты, чтобы посмотреть, что там у него. Надеюсь, все будет в порядке, - приводит As слова Вальверде. - Посмотрим, что скажут врачи. Предполагаем, что повреждение несерьезное.

Я бы заменил Месси, если бы он об этом попросил. Но он ничего не сказал. Если Лео в порядке, то сыграет с "Реалом". Если нет - выйдет другой игрок.