Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал выход в финал Кубка Испании.

В полуфинале баскский клуб победил «Атлетико» по сумме двух матчей (1:0 и 3:0).

«На «Сан-Мамесе» мы очень сильная команда. Благодаря поддержке фанатов наши игроки оставляют душу и сердце на поле. Это общая победа — игроков и фанатов. Мы знаем, что значит для болельщиков выйти в финал Кубка», — сказал Вальверде после игры.

В финале «Атлетик» встретится с «Мальоркой», которая в полуфинале по сумме двух встреч обыграла «Реал Сосьедад» (0:0 и 2:1).