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28 февраля, 02:23

«Реал Сосьедад» проиграл «Мальорке» в полуфинале Кубка Испании

Евгений Козинов
Корреспондент
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27 февраля. Реал Сосьедад — Мальорка.
Фото Reuters

«Реал Сосьедад» проиграл «Мальорке» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Первая игра завершилась ничьей — 0:0.

В первом тайме голов забито не было. Перед самым перерывом Браис Мендес не реализовал пенальти. После перерыва защитник Джованни Гонсалес вывел гостей вперед. На 71-й минуте Микель Ойярсабаль, вышедший на замену россиянина Арсена Захаряна, сравнял счет.

В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались гости, — 5:4.

Второй финалист определится в противостоянии «Атлетико» с «Атлетиком». Первый матч выиграли баски со счетом 1:0.

Испания. Кубок. 1/2 финала
27 февр, 23:30. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
1:1
Мальорка

Футбол
ФК Мальорка
ФК Реал Сосьедад
0
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Главный тренер «Реал Сосьедад» поделился эмоциями от поражения в полуфинале Кубка Испании
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 27 20 6 1 56-18 66
2
 Барселона 28 18 7 3 57-34 61
3
 Жирона 27 18 5 4 57-33 59
4
 Атлетико 27 17 4 6 54-29 55
5
 Атлетик 27 14 8 5 46-26 50
6
 Бетис 27 10 12 5 32-28 42
7
 Р. Сосьедад 27 10 10 7 37-29 40
8
 Лас-Пальмас 27 10 7 10 29-29 37
9
 Валенсия 26 10 7 9 31-31 37
10
 Осасуна 27 10 6 11 31-37 36
11
 Хетафе 27 8 11 8 36-41 35
12
 Вильярреал 27 8 8 11 43-49 32
13
 Алавес 27 7 8 12 25-33 29
14
 Мальорка 28 5 12 11 24-35 27
15
 Севилья 27 6 9 12 33-40 27
16
 Р. Вальекано 27 5 11 11 23-37 26
17
 Сельта 27 5 9 13 30-39 24
18
 Кадис 27 2 13 12 18-38 19
19
 Гранада 26 2 8 16 28-54 14
20
 Альмерия 27 0 9 18 25-55 9
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8.03 23:00
Барселона – Мальорка
 1 : 0
9.03 16:00
Валенсия – Хетафе
 - : -
9.03 18:15
Кадис – Атлетико
 - : -
9.03 20:30
Гранада – Р. Сосьедад
 - : -
9.03 23:00
Жирона – Осасуна
 - : -
10.03 16:00
Алавес – Р. Вальекано
 - : -
10.03 18:15
Лас-Пальмас – Атлетик
 - : -
10.03 20:30
Реал – Сельта
 - : -
10.03 23:00
Бетис – Вильярреал
 - : -
11.03 23:00
Альмерия – Севилья
 - : -
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Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

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Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 15
Альваро Мората

Альваро Мората

Атлетико

 14
П
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 9
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 7
Ян Коуту

Ян Коуту

Жирона

 7
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна, Бетис

 21 2 4
Фернандес Иглесиас Начо

Фернандес Иглесиас Начо

Реал

 19 2 1
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 14 1 3
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