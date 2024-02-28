«Реал Сосьедад» проиграл «Мальорке» в полуфинале Кубка Испании

«Реал Сосьедад» проиграл «Мальорке» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании. Встреча прошла на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. Первая игра завершилась ничьей — 0:0.

В первом тайме голов забито не было. Перед самым перерывом Браис Мендес не реализовал пенальти. После перерыва защитник Джованни Гонсалес вывел гостей вперед. На 71-й минуте Микель Ойярсабаль, вышедший на замену россиянина Арсена Захаряна, сравнял счет.

В дополнительное время голов забито не было, поэтому победитель определился в серии пенальти, где точнее оказались гости, — 5:4.

Второй финалист определится в противостоянии «Атлетико» с «Атлетиком». Первый матч выиграли баски со счетом 1:0.