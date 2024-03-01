Симеоне назвал причины вылета «Атлетико» из Кубка Испании

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал поражение от «Атлетика» в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании.

«Поражение в этом матче со счетом 0:3 говорит о высоко проделанной работе соперником, но были нюансы. Мы начали хорошо, с трех моментов, в которых могли бы сыграть лучше, затем пропустили первый гол, а потом и второй. Тогда ситуация уже усложнилась. При счете 0:2 они были лучше, но, когда стало 0:3, у нас были моменты у Мемфиса, Сауля и Рикельме. Мы никак не могли вернуться в игру, у нас не было достаточной агрессии в нападении, а также были слабы в защите. Теперь нам нужно продолжать ежедневную работу над тем, что важно для клуба, который входит в четверку лучших в ла лиге», — приводит AS слова Симеоне.

В первом матче мадридский клуб проиграл со счетом 0:1. Таким образом, команда Симеоне вылетела из турнира, а «Атлетик» встретится в финале Кубка Испании с «Мальоркой».