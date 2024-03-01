Коке извинился после разгромного поражения от «Атлетика» в Кубке Испании

Капитан «Атлетико» Коке прокомментировал разгромное поражение от «Атлетика» (0:3) в ответном матче полуфинала Кубка Испании.

В полуфинале баскский клуб победил «Атлетико» по сумме двух матчей (1:0 и 3:0).

«Тяжелый день. У нас был план на игру, но мы были не на должном уровне. Мы извиняемся перед нашими болельщиками. «Атлетико» продолжит бороться — в чемпионате и Лиге чемпионов», — сказал Коке после игры.

В финале «Атлетик» встретится с «Мальоркой», которая в полуфинале по сумме двух встреч обыграла «Реал Сосьедад» (0:0 и 2:1).