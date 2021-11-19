Эрик Гарсия: «Вижу в Хави что-то от Гвардиолы и Энрике. Сейчас он подходящий человек для «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия ответил на вопрос о том, замечает ли он сходство между нынешним главным тренером каталонского клуба Хави Эрнандесом и бывшим наставником Хосепом Гвардиолой.

«Вижу в Хави что-то от Гвардиолы и Луиса Энрике, — приводит слова Гарсии Diario Sport. — Есть очень похожие аспекты. Сходство Хави с Гвардиолой и Энрике заключается в том, что он пытается передать свое видение футбола, воплотить это в жизнь».

Защитник также ответил, является ли Хави идеальным тренером для каталонцев на сегодняшний день.

«Сейчас он подходящий человек для «Барселоны». Хави очень хороший тренер, является легендой клуба и очень поможет нам», — сказал он.

Каталонский клуб объявил о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.

После 12 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 17 очков и занимает девятом месте в турнирной таблице.