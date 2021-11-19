Эрик Гарсия: «Вижу в Хави что-то от Гвардиолы и Энрике. Сейчас он подходящий человек для «Барселоны»
Защитник «Барселоны» Эрик Гарсия ответил на вопрос о том, замечает ли он сходство между нынешним главным тренером каталонского клуба Хави Эрнандесом и бывшим наставником Хосепом Гвардиолой.
«Вижу в Хави что-то от Гвардиолы и Луиса Энрике, — приводит слова Гарсии Diario Sport. — Есть очень похожие аспекты. Сходство Хави с Гвардиолой и Энрике заключается в том, что он пытается передать свое видение футбола, воплотить это в жизнь».
Защитник также ответил, является ли Хави идеальным тренером для каталонцев на сегодняшний день.
«Сейчас он подходящий человек для «Барселоны». Хави очень хороший тренер, является легендой клуба и очень поможет нам», — сказал он.
Каталонский клуб объявил о назначении Хави главным тренером команды в ночь с 5 на 6 ноября. Контракт с 41-летним испанцем рассчитан до 2024 года.
После 12 туров чемпионата Испании «Барселона» набрала 17 очков и занимает девятом месте в турнирной таблице.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/entrevista-completa-sport-eric-garcia-12871065
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