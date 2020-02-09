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Эмманюэль Пети: «Месси слабее Криштиану Роналду и провалится в Англии»

18:50
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Бывший полузащитник «Барселоны» и «Арсенала» Эмманюэль Пети заявил, что не Лионель Месси не смог бы проявить себя в английском чемпионате.

— Я не думаю, что Месси справится с интенсивностью английской премьер-лиги, — цитирует француза Marca. — Он слабее Криштиану Роналду и провалится в Англии. Для английских болельщиков приход Месси был бы интересен, но я не понимаю, зачем «Манчестер Сити» такой игрок, которому уже за 30 лет?

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