«Эльче» в меньшинстве уступил «Хетафе»

«Эльче» потерпел поражение от «Хетафе» в матче 18-го тура чемпионата Испании. Команда уступила на своем поле со счетом 1:3.

Именно игроки «Хетафе» открыли счет в самом начале встречи, но в концовке первого тайма гости выровняли положение.

В начале второй половины хозяева остались в меньшинстве, и в конце матча «Хетафе» додавил соперника.

Чемпионат Испании. Лига 1

18-й тур

«Эльче» — «Хетафе» — 1:3 (1:1)

Голы: Гути, 4 (1:0). Кукурелья, 39 (1:1). Мата, 69 (1:2). Анхель, 86 — с пенальти (1:3).

«Эльче»: Бадиа, Барраган, Диего Гонсалес (Кальво, 68), Верду, Хосема, Марконе, Ригони, Гути (Нино, 68), Фидель (Мфулу, 56), Бойе (Пере Милья, 15), Хосан (В.Родригес, 68).

«Хетафе»: Яньес, Суарес (Ньом, 90+3), Даконам, Кабако, Оливера, Максимович (Кубо, 64), Арамбарри, Аленья, Кукурелья, Портильо (Анхель, 81), Мата.

Предупреждения: Суарес, 31. Марконе, 44. Аленья, 74. Нино, 78. Ригони, 82.

Удаление: Марконе, 52.

Судья: Мунуэра Монтеро (Испания).

11 января. Эльче. Стадион «Мануэль Мартинес Валеро».