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Экс-защитник «Атлетико» Луис жалеет, что упомянул жену Ди Марии: «Он был опустошен, а я вернулся домой и пожалел об этом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Филипе Луис.
Фото Global Look Press

Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис извинился перед экс-игроком «Реала» Анхелем Ди Марией за одну из ситуаций в мадридском дерби.

«Больше всего я жалел о ситуации с Ди Марией. Я перешел в «Атлетико», мы собирались играть против мадридского «Реала», и Агуэро сказал мне: «Филипе, если ты надавишь на него, он проиграет, выпадет из игры. Подойди к нему и заговори о его жене». Я подошел к Ди Марии и сказал про его жену. Он был опустошен. Я обыгрывал его весь матч, а он действительно был плох в этой игре. Я вернулся домой и очень пожалел об этом. Анхель, мне очень жаль, что я так поступил», — сказал Луис на YouTube-канале Charla Podcast.

Бразилец выступал за «Атлетико» — с 2010 по 2014 годы. Позже он вернулся в команду в 2015 году и играл за «матрасников» до конца сезона-2018/19. За все время Луис провел 333 матча за «Атлетико», забил 12 мячей и сделал 30 результативных передач.

38-летний защитник объявил о завершении карьеры в начале декабря.

Анхель Ди Мария
Серхио Агуэро
Филипе Луис
Футбол
ФК Атлетико
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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38 тур
8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
 1 : 1
10.12 23:00
Барселона – Жирона
 2 : 4
11.12 23:00
Р. Вальекано – Сельта
 - : -
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Джуд Беллингем

Реал

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Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 14 2 2
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Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
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Атлетик

 12 1 0
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