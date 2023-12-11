Хави — второй худший тренер «Барселоны» по проценту побед за последние 15 лет

Главный тренер «Барселоны» Хави занимает второе место с конца по проценту побед среди всех тренеров каталонцев за последние 15 лет, сообщает журналист Фран Мартинес.

Процент побед «Барселоны» при 43-летнем испанце составляет 62,16. Он опережает только предыдущего тренера каталонцев Роналда Кумана (58,2 процента).

После 16 туров «Барселона» с 34 очками занимает третье место в испанской ла лиге. 10 декабря каталонцы на своем поле поле проиграли «Жироне» (2:4).

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. Под его руководством команда провела 111 матчей, в которых одержала 70 побед, 19 раз сыграла вничью и уступила в 22 встречах.