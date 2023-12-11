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Гризманн заявил, что «Атлетико» будет биться за чемпионство до конца

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн заявил, что в клубе будут биться за чемпионство до конца.

«Бывают матчи и полегче, но что есть, то есть. Иногда приходится терпеть и обороняться. Соперник атаковал большими силами и порой ставил нас в тупик. Главное — мы победили, и это огромный шаг по сравнению с прошлым сезоном. За чемпионство будем биться до конца. Знаем, что впереди еще долгий путь. Теперь нужно отдыхать и думать о матче с «Лацио», — приводит слова Гризманна Marca.

После 15 матчей «Атлетико» занимает третью строчку в турнирной таблице ла лиги, набрав 34 очка. Лидирует — «Жирона» (41 очко в 16 играх).

Источник: https://www.marca.com/futbol/laliga-ea-sports/atletico-almeria/2023/12/10/01_0101_20231210_175_1564-directo.html
Антуан Гризманн
Футбол
ФК Атлетико
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Спортивный директор «Жироны»: «Все хотят, чтобы мы выиграли чемпионат Испании»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Жирона 16 13 2 1 38-20 41
2
 Реал 16 12 3 1 34-10 39
3
 Барселона 16 10 4 2 30-18 34
4
 Атлетико 15 11 1 3 32-14 34
5
 Р. Сосьедад 16 8 5 3 29-18 29
6
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
7
 Бетис 16 6 8 2 19-17 26
8
 Лас-Пальмас 16 7 3 6 14-13 24
9
 Хетафе 16 5 7 4 18-20 22
10
 Валенсия 16 5 4 7 17-21 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 16 4 4 8 22-29 16
13
 Осасуна 16 4 4 8 18-26 16
14
 Алавес 16 4 4 8 14-20 16
15
 Мальорка 16 2 8 6 14-20 14
16
 Севилья 15 2 7 6 20-21 13
17
 Кадис 16 2 7 7 13-23 13
18
 Сельта 15 1 6 8 15-25 9
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 16 0 4 12 17-39 4
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8.12 23:00
Хетафе – Валенсия
 1 : 0
9.12 16:00
Алавес – Лас-Пальмас
 0 : 1
9.12 18:15
Бетис – Реал
 1 : 1
9.12 20:30
Вильярреал – Р. Сосьедад
 0 : 3
9.12 23:00
Мальорка – Севилья
 1 : 0
10.12 16:00
Атлетико – Альмерия
 2 : 1
10.12 18:15
Гранада – Атлетик
 - : -
10.12 20:30
Кадис – Осасуна
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Барселона – Жирона
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Р. Вальекано – Сельта
 - : -
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Джуд Беллингем

Реал

 12
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 9
Борха Майораль

Борха Майораль

Хетафе

 9
П
Диего Рико

Диего Рико

Хетафе

 5
Нико Уильямс

Нико Уильямс

Атлетик

 5
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Чими Авила

Чими Авила

Осасуна

 14 2 2
Домингуш Дуарте

Домингуш Дуарте

Хетафе

 10 1 3
Ойян Сансет

Ойян Сансет

Атлетик

 12 1 0
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