Экс-вратарь «Реала» Пачеко перешел в «Альмерию»

Голкипер Фернандо Пачеко стал игроком «Альмерии». Клуб на официальном сайте объявил о подписании четырехлетнего контракта с восптианником «Реала».

С 2015 года Пачеко выступал за «Алавес». Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пачеко пропустил 60 мячей в 33 матчах ла лиги. Шесть раз он сохранил ворота в неприкосновенности.