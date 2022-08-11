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Сегодня, 07:10

Экс-вратарь «Реала» Пачеко перешел в «Альмерию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Голкипер Фернандо Пачеко стал игроком «Альмерии». Клуб на официальном сайте объявил о подписании четырехлетнего контракта с восптианником «Реала».

С 2015 года Пачеко выступал за «Алавес». Портал Trasnfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

В прошлом сезоне Пачеко пропустил 60 мячей в 33 матчах ла лиги. Шесть раз он сохранил ворота в неприкосновенности.

Футбол
ФК Альмерия
ФК Реал
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14.08 23:00
Альмерия – Реал
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