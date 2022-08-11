Перес хочет, чтобы «Барселона» была сильной

Президент «Реала» Флорентино Перес признался, что хочет, чтобы «Барселона» вернулась на прежний уровень.

«Я думаю, что «Барса» является одним из крупнейших клубов в мире наряду с «Реалом». Если она вернется к тому уровню, что у нее был, это будет хорошо для всех, для испанского и мирового футбола», — цитирует AS Переса.

В прошлом сезоне «Барселона» заняла 2-е место в ла лиге, набрав 73 очка. Чемпионом стал «Реал» с 86 очками.