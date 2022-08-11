Перес хочет, чтобы «Барселона» была сильной
Президент «Реала» Флорентино Перес признался, что хочет, чтобы «Барселона» вернулась на прежний уровень.
«Я думаю, что «Барса» является одним из крупнейших клубов в мире наряду с «Реалом». Если она вернется к тому уровню, что у нее был, это будет хорошо для всех, для испанского и мирового футбола», — цитирует AS Переса.
В прошлом сезоне «Барселона» заняла 2-е место в ла лиге, набрав 73 очка. Чемпионом стал «Реал» с 86 очками.
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9
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10
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11
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12
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0-0
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13
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Кадис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Альмерия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Жирона
|0
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|12.08
|22:00
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Осасуна – Севилья
|- : -
|13.08
|18:00
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Сельта – Эспаньол
|- : -
|13.08
|20:00
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Вальядолид – Вильярреал
|- : -
|13.08
|22:00
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Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|14.08
|18:30
|
Кадис – Р. Сосьедад
|- : -
|14.08
|20:30
|
Валенсия – Жирона
|- : -
|14.08
|23:00
|
Альмерия – Реал
|- : -
|15.08
|18:30
|
Атлетик – Мальорка
|- : -
|15.08
|20:30
|
Хетафе – Атлетико
|- : -
|15.08
|22:30
|
Бетис – Эльче
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