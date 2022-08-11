Гендиректор «Байера»: «Барса» покупает хлеб на сегодня, но будет голодать завтра. В Германии их считают сумасшедшими»

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро поделился мнением о финансовой политике «Барселоны». Он раскритиковал решение каталонского клуба об активации нескольких экономических рычагов.

«В Германии у всех большое чувство ответственности, — приводит слова Карро Marca. — Здесь никто не делает безумных вещей и не тратит больше, чем имеет. К тому же у нас не такой строгий контроль бюджета, как в Испании. «Барселона» покупает хлеб на сегодня, но будет голодать завтра. Это очень рискованно. Они поставили на карту все. В Германии их считают сумасшедшими».

Ранее ла лига уведомила каталонцев, что они пока не могут регистрировать новичков. В связи с этим клубу придется активировать четвертый экономический рычаг, уменьшать зарплаты и продавать игроков.