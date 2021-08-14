Экс-игрок сборной Англии Джон Терри прокомментировал переход защитника «Реала» Рафаэля Варана в «Манчестер Юнайтед».

«Футболист, выигравший Лигу чемпионов, сразу заиграет. Для «Манчестер Юнайтед» Варан — это Rolls Royce. У него впечатляющие работа с мячом и агрессия. Он — один из лучших футболистов, с нетерпением жду его появления в АПЛ», — цитирует Терри Metro.

27 июля «Манчестер Юнайтед» объявил о договоренности с «Реалом» по поводу перехода Варана в английскую команду.

За десять лет в «Реале» Рафаэль выиграл четыре Кубка чемпионов и трижды становился чемпионом Испании. В составе сборной Франции центрбек стал чемпионом мира 2018 года.