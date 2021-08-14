Солер о победе над «Хетафе»: «Болельщики «Валенсии» были тем игроком, которого нам не хватало на поле»

Полузащитник «Валенсии» Карлос Солер подвел итоги матча первого тура чемпионата Испании против «Хетафе» (1:0).

«За этой победой стоит много усилий, как с моей стороны, так и со стороны команды. Я вернулся сюда после 14-часового перелета. Быть здесь — самая важная вещь для команды и фанатов. Мы чувствовали присутствие болельщиков, особенно после того, как мы потеряли игрока после удаления. Болельщики были тем игроком, которого нам не хватало на поле. Победа очень трудно досталась. Мы играли очень хорошо. Важно было выиграть и увидеть себя лидерами ла лиги на сегодняшний день», — приводит слова Солера официальный сайт клуба.

Автором решающего гола стал полузащитник Карлос Солер, который реализовал пенальти, заработанный Денисом Черышевым. На третьей минуте прямую красную карточку получил защитник Уго Гильямон, а в середине второго тайма удаление заработал защитник «Хетафе» Эрик Кабако.