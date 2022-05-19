Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо считает, что полузащитник Лука Модрич воплощает ценности мадридского клуба.

В нынешнем сезоне Модрич забил три мяча и отдал 12 результативных передач в 42 матчах за «Реал». Контракт полузащитника с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

«Модрич — эталон ценностей, которые олицетворяет «Реал», — приводит слова Бутрагеньо Marca. — Он — часть истории этого клуба. Такие игроки, как Лука, возвеличивают не только историю футбола, но и спорта в целом. У меня есть дети, и я говорю им, что если они хотят быть футболистами, то у них есть пример«.

По его словам, 36-летний хорват заслужил уважение не только болельщиков, но и всего мира.

«Я хочу поблагодарить Луку за то, что он является примером всех тех ценностей, которые передаются из поколения в поколение. Для «Реала» это большая честь», — сказал он.