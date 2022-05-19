Лучшая российская теннисистка и болельщица «Барселоны» Дарья Касаткина рассказала в интервью «СЭ» о своем отношении к премии «Золотой мяч» и выступлении форварда «Реала» Карима Бензема в текущем сезоне.

28.05.2022 | Ливерпуль — Реал

— Основным кандидатом на «Золотой мяч» сейчас является Карим Бензема. Он заслужил награду?

— Сердцем, конечно, я не согласна, но если подумать логически, то он заслуживает этой награды. Самое трагичное было, когда Левандовски не получил «Золотой мяч» в прошлом году. Конечно, уже ничего не вернешь. Роберт невероятно крутой, но сейчас уже не тянет на эту награду, — сказала Касаткина «СЭ». — Если честно, то я не особо слежу, как там все подсчитывается. Отошло на второй план. Эксперты говорят, что Бензема, поэтому пусть будет он.

В этом сезоне 34-летний французский футболист в 44 матчах за «Реал» во всех турнирах забил 44 гола и отдал 15 результативных передач. Его команда в финале Лиги чемпионов сыграет с «Ливерпулем» 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Париже.