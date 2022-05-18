Губерниев о Черышеве: «Нужно быть очень неразумным, чтобы возвращаться в Россию»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о возможном возвращении нападающего Дениса Черышева в Россию.

Ранее 31-летний Черышев опубликовал в своих личных соцсетях совместное фото с футболистами «Валенсии». По информации AS, российский игрок провел прощальный ужин с одноклубниками. Контракт Черышева с клубом действует до конца июня 2022-го.

«Сейчас нужно быть очень неразумным человеком, чтобы возвращаться в Россию, когда ты действующий игрок в хорошем европейском чемпионате. У нас нет международных турниров. Поэтому я очень надеюсь, что Денис останется в Европе. По крайней мере, если бы я был футболистом, то я бы сделал именно так. При всей моей любви к родине, нужно быть реалистом. Пускай Черышев останется в Европе и пытается играть там, где сможет», — сказал Губерниев «СЭ».

В нынешнем сезоне Черышев провел за «Валенсию» 19 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.