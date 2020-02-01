Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Димитар Бербатов: «Бьюсь об заклад, что Зидан сейчас со смехом вспоминает слухи о возможном увольнении»

05:18

Экс-форвард «Монако» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поддержал главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Его команда лидирует в чемпионате Испании, опережая «Барселону» на 3 очка.

— В начале сезона ходили слухи, что Зинедин Зидан может быть уволен, — цитирует AS Бербатова. — Бьюсь об заклад, он смеется в своем кабинете сейчас, когда смотрит на таблицу и результаты, которых достиг «Реал».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир