Димитар Бербатов: «Бьюсь об заклад, что Зидан сейчас со смехом вспоминает слухи о возможном увольнении»

Экс-форвард «Монако» и «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов поддержал главного тренера «Реала» Зинедина Зидана. Его команда лидирует в чемпионате Испании, опережая «Барселону» на 3 очка.

— В начале сезона ходили слухи, что Зинедин Зидан может быть уволен, — цитирует AS Бербатова. — Бьюсь об заклад, он смеется в своем кабинете сейчас, когда смотрит на таблицу и результаты, которых достиг «Реал».