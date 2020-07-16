Диего Симеоне: «Интерес «Челси» к Облаку? Я не удивлен»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал информацию об интересе к вратарю команды Яну Облаку со стороны «Челси».

— Я не удивлен, — цитирует Sky Sports Симеоне. — Каждый год в конце сезона наши лучшие футболисты попадают на радары топ-команд. Это нормально, клубы всегда ищут лучших игроков, а у нас их много. Логично, что Облако привлек к себе интерес, но я надеюсь, что он продолжит выступать за «Атлетико», потому что он — важная часть нашей команды.

В сезоне-2019/20 Облак провел за «Атлетико» 46 матчей и пропустил 35 мячей. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 27-летнего словенца в 80 миллионов евро.