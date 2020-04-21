Девушка Роналду теперь не самая популярная в Испании. Джорджину потеснила звезда кино

Возлюбленная Криштиану Роналду Джорджина Родригес больше не самая популярная звезда Испании в Instagram.

Девушку футболиста актриса Эстер Экспозито. Она приобрела популярность благодаря сериалу «Элита» на Netflix. На ее аккаунт в соцсети подписались более 20 миллионов человек. У Родригес на данный момент примерно 17,7 млн подписчиков.

20-летняя Эстер Экспозито родилась в Мадриде. Она также играла в фильмах «Твой сын» и «Когда ангелы спят», сериалах «Охота», «Визави», «Я жив».