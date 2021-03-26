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Девушка Хесе Родригеса анонсировала пикантное видео с футболистом

22:09
Аура Руис. Фото Instagram
Аура Руис. Фото Instagram
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Девушка испанского футболиста Хесе Родригеса Аура Руис рассказала о своей любви к секс-игрушка и пикантное видео с экс-игроком «Реала».

«Руис — мой партнер. Когда ты прощаешь человека, многое меняется и забывается. Мы любим друг друга, иначе бы ничего не произошло.

Люблю секс-игрушки. У меня их очень много, фанатею от этого! Использую их в отношении с партнером. Есть такие, о которых он даже не знал. В ближайшее время я планирую выпустить сексуальное видео обо мне и Хесе», — цитирует девушку Mtmad.

На данный момент футболист играет за «Лас-Пальмас».

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