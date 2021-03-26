Девушка Хесе Родригеса анонсировала пикантное видео с футболистом
Девушка испанского футболиста Хесе Родригеса Аура Руис рассказала о своей любви к секс-игрушка и пикантное видео с экс-игроком «Реала».
«Руис — мой партнер. Когда ты прощаешь человека, многое меняется и забывается. Мы любим друг друга, иначе бы ничего не произошло.
Люблю секс-игрушки. У меня их очень много, фанатею от этого! Использую их в отношении с партнером. Есть такие, о которых он даже не знал. В ближайшее время я планирую выпустить сексуальное видео обо мне и Хесе», — цитирует девушку Mtmad.
На данный момент футболист играет за «Лас-Пальмас».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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