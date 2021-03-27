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Карвахаль вернулся к тренировкам после травмы бедра

07:16
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Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль вернулся к тренировкам после травмы, сообщает Marca.

По информации источника, 29-летний испанец начал занятия на поле после восстановления от повреждения правого бедра.

В сезоне-2020/21 Карвахаль провел 12 матчей за «Реал», на его счету 4 результативных передачи. В последний раз футболист появлялся на поле 14 февраля в игре 23-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:0).

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/03/26/605df61a268e3ed7438b4595.html

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