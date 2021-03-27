Карвахаль вернулся к тренировкам после травмы бедра
Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль вернулся к тренировкам после травмы, сообщает Marca.
По информации источника, 29-летний испанец начал занятия на поле после восстановления от повреждения правого бедра.
В сезоне-2020/21 Карвахаль провел 12 матчей за «Реал», на его счету 4 результативных передачи. В последний раз футболист появлялся на поле 14 февраля в игре 23-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:0).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2021/03/26/605df61a268e3ed7438b4595.html
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