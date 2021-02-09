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Дест, Пьянич и Брейтуэйт не помогут «Барселоне» в матче с «Севильей»

15:20
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Защитник «Барселоны» Сержиньо Дест, полузащитник команды Миралем Пьянич и форвард Мартин Брейтуэйт не сыграют из-за травм в первом полуфинальном матче Кубка Испании по футболу с «Севильей», информирует 9 февраля сайт каталонцев.

У Деста мышечный дискомфорт в правом бедре. Пьянич имеет проблемы с левой ногой, а у Брейтуэйта растяжение подколенного сухожилия правой ноги.

Кроме них, из-за повреждений в матче не примут участия Жерар Пике, Серхи Роберто, Ансу Фати, Рональд Араухо и Филиппе Коутиньо.

Матч «Севилья» — «Барселона» пройдет завтра, 10 февраля.

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